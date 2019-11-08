Стрелявшему обещали 400 тыс рублей за преступление

В Челябинске суд отправил местного жителя на 10 лет в тюрьму за убийство, которое он совершил по заказу супруги и сына жертвы. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Как пишет портал URA.RU, обвиненный раскаялся и признал свою вину. Мужчина застрелил соотечественника в присутствии заказчицы. После преступления жена жертвы отдала исполнителю вознаграждение в размере двух тыс долларов. Преступником оказался друг сына жертвы.