Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Житель Удмуртии изнасиловал пьяную девочку в бане

Мужчина специально напоил ребенка

Житель Сарапула предстанет перед судом – его подозревают в изнасиловании 12-летней девочки. Как считает следствие, россиянин познакомился с группой подростков, купил для них алкоголь и привел в жилой дом.

Одна из девочек стала плохо соображать, чем воспользовался мужчина, передает пресс-служба регионального СК. Он заявил другим ребятам, что ее нужно привести в чувство и потащил в баню, где надругался над ней. Другие дети поймали обвиняемого с поличным. 

Девочку отправили на реабилитацию в специальный центр помощи. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Джигарханян бежит в США

Артист готов отказаться от жизни в России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей