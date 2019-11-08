Мужчина специально напоил ребенка

Житель Сарапула предстанет перед судом – его подозревают в изнасиловании 12-летней девочки. Как считает следствие, россиянин познакомился с группой подростков, купил для них алкоголь и привел в жилой дом.

Одна из девочек стала плохо соображать, чем воспользовался мужчина, передает пресс-служба регионального СК. Он заявил другим ребятам, что ее нужно привести в чувство и потащил в баню, где надругался над ней. Другие дети поймали обвиняемого с поличным.

Девочку отправили на реабилитацию в специальный центр помощи.