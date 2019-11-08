Незадолго до смерти женщина подала на развод

В Вологде поймали россиянина, которого следователи подозревают в убийстве собственной супруги. Об этом рассказала пресс-служба регионального СК.

Как говорится в сообщении ведомства, тело девушки нашел ее работодатель, который пришел к ней домой выяснить, почему она не явилась на работу и не отвечала на звонки. Как узнали правоохранители, в сентябре женщина подала на развод с мужем, с которым они часто ссорились из-за его ревности, пишет агентство FlashNord.

По предварительной версии следователей, россиянин выпил с другом, а после отправился к жене с ножом и убил ее. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.