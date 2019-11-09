Люди оказались в ловушке

В производственно-складском здании в Реутове произошел пожар. Дым валит из-под кровли, но существует опасность того, что огонь перекинется на все здание. Сотрудники спецслужб выясняют, сколько людей могут находиться в помещениях.

О пожаре сообщил телеграмм-канал RT. Как пишет телеканал "Москва24", пожару, площадью 1 тыс. кв. метров, присвоили повышенный ранг сложности.