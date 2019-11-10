В Крыму взорвали 11 бомб

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Жители сел Глазовка и Чистополье нашли авиабомбы времен ВОВ. Неразорвавшиеся боеприпасы уничтожили Саперы специального морского отряда крымского главка МЧС РФ.
"Сообщение о находке боеприпасов поступило от местных жителей, которые обнаружили металлические предметы, по внешнему виду напоминающие взрывоопасные, времен Великой Отечественной войны", – говорится в сообщении на официальном сайте.
После того, как место обнаружения бомб обследовали специалисты, снаряды отвезли на полигон, где их и взорвали.
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