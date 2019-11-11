Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Жительницу Краснокамска, чья 14-летняя дочь скончалась от голода, признали невменяемой. Такое решение вынес суд. По данным следствия, женщина пять месяцев намеренно ограничивала в питании собственную дочь, желая ей смерти. Девочка скончалась в июле 2018 года.
"Сегодня Пермский краевой суд рассмотрел материалы и вынес постановление о признании женщины невменяемой и применении в отношении нее принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрической больнице",
– сказал РИА Новости представитель пресс-службы суда.
В отношении подозреваемой расследовалось уголовное дело за убийство с особой жестокостью лица, находящегося в беспомощном состоянии.
Инвесторы считают национальную валюту рискованным активом
Эпатажной балерине присвоили почетный титул после фото в купальнике