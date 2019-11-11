Подозреваемая пять месяцев специально ограничивала свою дочь в питании

Жительницу Краснокамска, чья 14-летняя дочь скончалась от голода, признали невменяемой. Такое решение вынес суд. По данным следствия, женщина пять месяцев намеренно ограничивала в питании собственную дочь, желая ей смерти. Девочка скончалась в июле 2018 года.

"Сегодня Пермский краевой суд рассмотрел материалы и вынес постановление о признании женщины невменяемой и применении в отношении нее принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрической больнице",

– сказал РИА Новости представитель пресс-службы суда.

В отношении подозреваемой расследовалось уголовное дело за убийство с особой жестокостью лица, находящегося в беспомощном состоянии.

