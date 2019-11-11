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Изнасиловал и ограбил: таксист наказал инвалида за отмену поездки

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
Водитель также вытряс деньги из родственницы жертвы

В Санкт-Петербурге водитель такси изнасиловал девушку в инвалидной коляске, а затем отнял у нее деньги. Пострадавшая обратилась в полицию 10 ноября.

По ее словам, около часа ночи девушка вызвала такси к дому в поселке Горелово на Красносельском шоссе, но ехать передумала и отменила вызов. Водитель потребовал объяснений, и клиентка села в машину, а ее коляску положили в багажник.

Таксист изнасиловал девушку, заявляет она, после чего отобрал у нее 900 рублей, а также потребовал пять тысяч за отмену вызова. Водитель проводил пострадавшую до квартиры, вытряс из её родственницы нужную сумму и уехал, сообщает "Фонтанка".

Вечером подозреваемого задержали. Им оказался 25-летний приезжий из Узбекистана. Полиция возбудила дело по двум статьям.

Карина СИРАЗОВА

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