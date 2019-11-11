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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину с гражданством Австрии. Его подозревают в изнасиловании 15-летней школьницы из Химок. Об этом рассказал источник журналистам.
Как стало известно телеканалу "360", следователи ищут владельца квартиры, который сдал помещение в аренду. Источник в правоохранительных органах не раскрыл деталей происшествия. Однако уточнил, что у подозреваемого славянское имя и фамилия. В Москве у него есть временная регистрация, но он безработный.
Следователи возбудили уголовное дело.
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