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В Химках поймали австрийца за изнасилование школьницы

Мужчина надругался над девочкой в съемной квартире

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину с гражданством Австрии. Его подозревают в изнасиловании 15-летней школьницы из Химок. Об этом рассказал источник журналистам.

Как стало известно телеканалу "360", следователи ищут владельца квартиры, который сдал помещение в аренду. Источник в правоохранительных органах не раскрыл деталей происшествия. Однако уточнил, что у подозреваемого славянское имя и фамилия. В Москве у него есть временная регистрация, но он безработный.

Следователи возбудили уголовное дело. 

Полина ИВАНОВА

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