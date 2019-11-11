Погибшая испытывала вину из-за проблем со здоровьем сына и дочери

На северо-востоке Москвы женщину с двумя детьми нашли под окнами девятиэтажки. Трагедия произошла сегодня утром в Бабушкинском районе. Мать и маленькая дочь скончались. Мальчик в возрасте около шести лет выжил и сейчас находится в реанимации.

В квартире погибшей обнаружили предсмертную записку с просьбой "никого не винить". Таким образом, по мнению правоохранительных органов, женщина свела счеты с жизнью, попытавшись при этом убить и своих детей, передает РИА Новости. В записке она также попросила прощения у своего мужа, сообщает РЕН ТВ.

Специалисты склоняются к тому, что у неё была послеродовая депрессия. По словам родственницы погибшей, накануне женщина звонила и беспокоилась, что ее маленькая дочь не ест.

"Она кляла себя, что она виновата, что плохая мать",

– рассказала родственница погибшей "Московскому комсомольцу". Она также добавила, что женщина корила себя за то, что вовремя не заметила проблемы со здоровьем старшего сына из-за случившейся два года назад травмы головы.

Кроме того, сообщается, что погибшая четыре раза за утро обращалась в скорую помощь из-за проблем с кормлением дочери – ребенку стало плохо от голода. После первого звонка к москвичке не отправили бригаду, дав лишь устные консультации, а также посоветовав вызвать педиатра на дом. Женщина продолжала звонить, в последний раз – за минуту до трагедии, сообщает Telegram-канал Baza.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.