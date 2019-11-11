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"Кляла себя": всплыли жуткие подробности смерти москвички с малышами

Фото:Гавриил Григоров/ТАСС
Фото:Гавриил Григоров/ТАСС
Погибшая испытывала вину из-за проблем со здоровьем сына и дочери

На северо-востоке Москвы женщину с двумя детьми нашли под окнами девятиэтажки. Трагедия произошла сегодня утром в Бабушкинском районе. Мать и маленькая дочь скончались. Мальчик в возрасте около шести лет выжил и сейчас находится в реанимации.

В квартире погибшей обнаружили предсмертную записку с просьбой "никого не винить". Таким образом, по мнению правоохранительных органов, женщина свела счеты с жизнью, попытавшись при этом убить и своих детей, передает РИА Новости. В записке она также попросила прощения у своего мужа, сообщает РЕН ТВ.

Специалисты склоняются к тому, что у неё была послеродовая депрессия. По словам родственницы погибшей, накануне женщина звонила и беспокоилась, что ее маленькая дочь не ест.

"Она кляла себя, что она виновата, что плохая мать",

рассказала родственница погибшей "Московскому комсомольцу". Она также добавила, что женщина корила себя за то, что вовремя не заметила проблемы со здоровьем старшего сына из-за случившейся два года назад травмы головы.

Кроме того, сообщается, что погибшая четыре раза за утро обращалась в скорую помощь из-за проблем с кормлением дочери – ребенку стало плохо от голода. После первого звонка к москвичке не отправили бригаду, дав лишь устные консультации, а также посоветовав вызвать педиатра на дом. Женщина продолжала звонить, в последний раз – за минуту до трагедии, сообщает Telegram-канал Baza.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Карина СИРАЗОВА

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Ждем комментарий госпожи Скворцовой, что у нее абсолютно все под контролем. : (
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