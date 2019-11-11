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В Москве в ДТП пострадали 4 человека

На Можайском шоссе столкнулись автобус и легковушка

Об аварии на западе Москвы сообщается в Twitter столичного ГИБДД. В сексте говорится, что от столкновения рейсового автобуса и легковушки на Можайском шоссе травмы получили 4 человека. 

При этом не уточняется, пассажиры какого именно транспортного средства пострадали. Известно, что ДТП не спровоцировало пробку на дороге. 

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает "Подмосковье сегодня".

Ксения АНДРЕЕВА

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