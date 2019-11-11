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Об аварии на западе Москвы сообщается в Twitter столичного ГИБДД. В сексте говорится, что от столкновения рейсового автобуса и легковушки на Можайском шоссе травмы получили 4 человека.
При этом не уточняется, пассажиры какого именно транспортного средства пострадали. Известно, что ДТП не спровоцировало пробку на дороге.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает "Подмосковье сегодня".
В 15.25 на Можайском шоссе возле дома 4 столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В результате #дтп пострадали 4 человека. Движение на данном участке дороги не затруднено. #гибдд— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) November 11, 2019
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