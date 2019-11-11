На Можайском шоссе столкнулись автобус и легковушка

Об аварии на западе Москвы сообщается в Twitter столичного ГИБДД. В сексте говорится, что от столкновения рейсового автобуса и легковушки на Можайском шоссе травмы получили 4 человека.

При этом не уточняется, пассажиры какого именно транспортного средства пострадали. Известно, что ДТП не спровоцировало пробку на дороге.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает "Подмосковье сегодня".