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Взрывная волна выбила стекла и разрушила асфальт.
На пивоваренном заводе "Балтика" в Питере случилось ЧП. Пока информация разнится. В соцсетях пишут о взрыве. Очевидцы публикуют видео. Один из роликов появился в телеграм-канале Mash на Мойке.
Между тем ТАСС передает, что на территории завода произошел прорыв теплосети. В результате пострадали два человека.
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