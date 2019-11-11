ЧП случилось на пивоваренном заводе "Балтика"

Взрывная волна выбила стекла и разрушила асфальт.

На пивоваренном заводе "Балтика" в Питере случилось ЧП. Пока информация разнится. В соцсетях пишут о взрыве. Очевидцы публикуют видео. Один из роликов появился в телеграм-канале Mash на Мойке.

Между тем ТАСС передает, что на территории завода произошел прорыв теплосети. В результате пострадали два человека.

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