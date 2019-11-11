ЧП произошло в кромешной тьме, никто не пострадал

Под Белгородом поздно вечером 10 ноября на полном ходу поезд "потерял" восемь вагонов вместе с пассажирами, которым пришлось догонять состав с локомотивом пешком по шпалам.

Как сообщает "Пятый канал", вагоны не сошли с рельсов и никто не пострадал, однако люди добирались до основного состава "Москва – Белгород" при плохом освещении. Отмечается, что поезд приехал в пункт назначения в Белгород с опозданием на 1 час 57 минут.

В причинах ЧП сейчас разбирается специальная комиссия Юго-Восточной железной дороги.