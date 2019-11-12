Мошенники перевыпустили сим-карту жертвы

Жителю столицы пришло сообщение о замене его сим-карты, однако сам владелец этой операции не совершал. Когда номер перестал работать, мужчина обратился к поставщику услуг связи. За это время с его банковской карты сняли 421 894 рубля.

В салоне связи пострадавшему посоветовали написать заявление, что он и сделал. После этого москвичу позвонили из банка, спросив, не проводил ли он транзакций на сумму 50 тыс. рублей. Мужчина удивился и решил проверить счет. Только тогда он узнал о краже, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу полиции Москвы.