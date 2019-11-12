Три человека погибли в аварии в Подмосковье

Виновника трагедии пока не называют

В Клину столкнулись грузовая фура и легковой автомобиль. В результате ДТП три пассажира легковушки скончались, – сообщает "Подмосковье сегодня".

"Произошло встречное столкновение грузового автомобиля с полуприцепом и легковушки. В результате ДТП трое человек, находившихся в легковой автомашине, погибли", – пишет агентство городских новостей "Москва"

Подробности произошедшего пока не разглашаются.