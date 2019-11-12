Пьяного россиянина пришлось силой вытаскивать из самолета

Пассажир не захотел покидать борт после приземления

В Хабаровске экипажу воздушного судна пришлось побеспокоить полицейских из-за нетрезвого гражданина. Видимо, полет ему так понравился, что он не захотел уходить из салона самолета после прибытия в аэропорт. Об этом сообщает пресс-центр МВД.

В результате для разговора с мужчиной на борт поднялись правоохранители. Их поддавший россиянин обложил матом, за что был задержан. На него составили два административных протокола, уточняет "Свободная пресса".