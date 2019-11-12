Пьяного россиянина пришлось силой вытаскивать из самолета

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В Хабаровске экипажу воздушного судна пришлось побеспокоить полицейских из-за нетрезвого гражданина. Видимо, полет ему так понравился, что он не захотел уходить из салона самолета после прибытия в аэропорт. Об этом сообщает пресс-центр МВД.
В результате для разговора с мужчиной на борт поднялись правоохранители. Их поддавший россиянин обложил матом, за что был задержан. На него составили два административных протокола, уточняет "Свободная пресса".
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