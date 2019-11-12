Молодой человек чуть до смерти не забил железным прутом подростка

Суд в Вуктыле (Коми) приговорил 18-летнего местного жителя к четырем годам и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, признав его виновным в покушении на убийство 14-летней девочки.

Как сообщил FlashNord со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по республике, следствие установило, что в ноябре 2018 г. на дороге в районе садоводческого товарищества между на тот момент 17-летним юношей и 14-летней девочкой произошел конфликт. Молодой человек во время ссоры арматурой нанес потерпевшей не менее восьми ударов по голове, лицу и телу, а также попытался ее задушить.

Парень оставил жертву умирать на морозе в безлюдном месте, однако потерпевшую спас водитель, который доставил подростка в больницу.

В результате побоев девочка получила открытую черепно-мозговую травму и рублено-резаные раны лица и головы.

По данным издания, по делу еще проходила 26-летняя подруга истязателя, которую суд признал виновной в укрывательстве преступления, назначив ей штраф в 50 тыс. рублей.