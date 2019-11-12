Из-за крупной аварии перекрыли трассу Тюмень-Омск

Оба автомобиля после столкновения загорелись

В ДТП с участием двух большегрузов пострадали несколько человек. Как сообщает МЧС России в Telegram, одна из фур была припаркована на обочине. После столкновения оба грузовика загорелись. Сейчас дорога между Тюменью и Омском перекрыта.

"Один автомобиль перевозил бумажную продукцию, второй продукты народного потребления. <…> Из-за происшествия трасса оказалась перекрыта, в настоящее время устраняются последствия аварии, – добавляет пресс-служба МЧС.

Как пишет Ura.ru, в ближайшую больницу оставили двух пострадавших.