Из-за крупной аварии перекрыли трассу Тюмень-Омск

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В ДТП с участием двух большегрузов пострадали несколько человек. Как сообщает МЧС России в Telegram, одна из фур была припаркована на обочине. После столкновения оба грузовика загорелись. Сейчас дорога между Тюменью и Омском перекрыта.
"Один автомобиль перевозил бумажную продукцию, второй продукты народного потребления. <…> Из-за происшествия трасса оказалась перекрыта, в настоящее время устраняются последствия аварии, – добавляет пресс-служба МЧС.
Как пишет Ura.ru, в ближайшую больницу оставили двух пострадавших.
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