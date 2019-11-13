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На Урале ищут экс-судью за растление племянниц

Россиянин может уйти от наказания

Сотрудники СК РФ разыскивают уральца, которого подозревают в надругательствах над двумя девочками-племянницами. По мнению правоохранительных органов, мужчина издевался над родственницами с 2009 по 2015 год.

Как говорится в сообщении ведомства, бывшего судью также подозревают в том, что одну из девочек он вовлекал в антиобщественные действия.

Как пишет портал URA.RU, следователи не знают, где сейчас находится подозреваемый. По информации издания "Комсомольская правда", мужчине может грозить срок до 3 лет лишения свободы, если суд признает его виновным. Однако россиянин может избежать наказания, так как истекает срок давности дела. 

Полина ИВАНОВА

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