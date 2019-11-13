Девочка скончалась во сне

В "Артеке" произошло страшное событие – 15-летнюю школьницу из Махачкалы нашли мертвой после сна. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Крыму и Севастополю журналистам.

Как пишет ТАСС, причина смерти подростка неизвестна. Следователи выясняют детали происшествия и допрашивают свидетелей.

В октябре 2019-го в больнице Ялты от пневмонии скончался мальчик, отдыхавший в лагере.