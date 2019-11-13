Россиянин 11 лет скрывался после группового изнасилования

Преступника удалось поймать только сейчас

Калининградец более 10 лет скрывался от властей после группового изнасилования 18-летней девушки. Известно, что преступника удалось найти в Иркутской области.

Как сообщает Flashnord, в 2008 году трое мужчин изнасиловали девушку. Двое из них предстали перед судом и получили до 7 лет наказания. Третий участник преступления все эти годы находился в розыске.

В начале ноября калининградца удалось задержать. Свою вину он признал и сообщил, что сначала жил в шалаше в родном городе, потом перебрался в Санкт-Петербург, затем через Москву уехал в Иркутскую область.