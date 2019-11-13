Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Россиянин 11 лет скрывался после группового изнасилования

Преступника удалось поймать только сейчас

Калининградец более 10 лет скрывался от властей после группового изнасилования 18-летней девушки. Известно, что преступника удалось найти в Иркутской области.

Как сообщает Flashnord, в 2008 году трое мужчин изнасиловали девушку. Двое из них предстали перед судом и получили до 7 лет наказания. Третий участник преступления все эти годы находился в розыске.

В начале ноября калининградца удалось задержать. Свою вину он признал и сообщил, что сначала жил в шалаше в родном городе, потом перебрался в Санкт-Петербург, затем через Москву уехал в Иркутскую область.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Белоруссия поставила главное условие объединения с Россией

Сторонам требуется согласовать 31 дорожную карту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей