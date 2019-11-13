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В Москве врачи чудом спасли младенца после укуса собаки

Аргентинский дог прокусил малышу голову

Восьмимесячный ребенок стал жертвой крупной собаки. Животное повредили малышу голову. За жизнь младенца боролись врачи Морозовской больницы.

На скорой младенца доставили в крайне тяжелом состоянии. Ребенок находился в шоке, кровотечение не останавливалось. Когда медики стабилизировали состояние, его отправили на операцию.

После укуса собаки у ребенка выявили множественные переломы костей свода черепа – в ходе операции часть осколков была удалена, другую часть вернули в нормальное положение. Также к операции подключились оториноларингологии и офтальмологи, – пишет агентство городских новостей "Москва".

Операция длилась более 6 часов, после ребенка вакцинировали от бешенства и столбняка, – сообщает "Подмосковье сегодня".

Дарья ПЕТРОВА

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