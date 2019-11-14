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Выгнали с занятий: подробности бойни в колледже в Благовещенске

Выгнали с занятий: подробности бойни в колледже в Благовещенске
Фото: Екатерина Киселева/ТАСС
Погибли двое, пострадали три человека, один из которых находится в тяжелом состоянии

В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства произошла кровавая  бойня. Студент четвертого курса опоздал на занятие, и его выгнали из аудитории. Парень ушел, взял ружье, вернулся в вуз и расстрелял однокурсников.

ЧП случилось инцидент в четверг, 14 ноября, около 10:00 по местному (04:00 по  московскому)  времени, рассказал источник ТАСС. Парень открыл огонь по из пятизарядного ружья. "Причиной стрельбы мог стать "конфликт между сверстниками", предположили в УМВД.

В результате ЧП, по сведениям минздрава Амурской области, погиб один человек, трое ранены. Как сообщили в местном МВД, жертв больше. "На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу... пострадали трое человек. Им оказывается медицинская помощь", – записано на сайте ведомства.

По данным пресс-службы областного минздрава, "двое пострадавших подростков госпитализированы в областную детскую клиническую больницу: один – в тяжелом состоянии, у второго – состояние средней тяжести, третий раненый находится в Благовещенской городской больнице, состояние компенсированное". 

Сначала полицейские заблокировали стрелка в одной из аудиторий. Тем временем из здания колледжа выведели студентов и преподавателей, передает RT

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, туда же прибыли руководители полиции и Следственного комитета. Здание колледжа оцеплено, передает URA.RU

Оперативники выясняют подробности, мотивы и причины случившегося. "Известно, что нападавший был один, и он погиб", - отметил губернатор Амурской области. 

Как сообщила РИА "Новости" пресс-секретарь мэра Екатерина Касимова, градоначальник собирает экстренную комиссию по безопасности для обсуждения произошедшего ЧП в стоительном колледже.

Названы фамилии пострадавших и погибших в результате стрельбы в колледже Благовещенска, пишет "Пятый канал".

По факту стрельбы в колледже в Благовещенске, в результате которой погибли два человек и трое пострадали, возбуждено уголовное дело. По пп.. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений")", – уточнили в СКР. 

Полина ДОРОЖКИНА

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