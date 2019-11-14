Юноша пришел в ярость из-за издевательств сверстников

Как выяснили журналисты, студент колледжа в Амурской области мог устроить стрельбу из-за того, что над его девушкой надругались в одном из помещений учебного заведения. Об этом полицейским рассказали однокурсники парня.

Якобы юноша начал целиться в тех людей, которых считал причастными к происшествию. При этом, как передает телеграм-канал Mash, заявления в органах об изнасиловании нет. Сотрудники правоохранительных органов проверяют эту информацию. Ранее в МВД говорили о том, что по предварительной версии, причиной бойни мог стать конфликт между сверстниками.

Одногруппники юноши охарактеризовали его, как тихого и спокойного парня.

"Пришел в колледж с ружьем, начал стрелять. Никто не трогал его", – пишет телеграм-канал Mash.

Однако РИА Новости рассказали другую возможную причину стрельбы. По словам первокурсника колледжа, над юношей издевались сверстники.

"В группе его гнобили... Перестрелку он начал на улице", – заявил студент.

Эту же информацию подтвердил бывший ученик колледжа телеграм-каналу "Подъем", добавив, что стрелка сильно гнобили.

Инцидент произошел 14 ноября колледже Благовещенска строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Два человека, в том числе стрелок, погибли, еще трое ранены.

По информации телеграм-канала Baza, парень приобрел ружье легально, объяснив родственникам это тем, что увлекся охотой. Сообщается, что семья у студента благополучная – мать, отчим и младший брат.