Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Тихий парень": раскрыта главная причина стрельбы в колледже

"Тихий парень": раскрыта главная причина стрельбы в колледже
Фото: Екатерина Киселева/ТАСС
Юноша пришел в ярость из-за издевательств сверстников

Как выяснили журналисты, студент колледжа в Амурской области мог устроить стрельбу из-за того, что над его девушкой надругались в одном из помещений учебного заведения. Об этом полицейским рассказали однокурсники парня.

Якобы юноша начал целиться в тех людей, которых считал причастными к происшествию. При этом, как передает телеграм-канал Mash, заявления в органах об изнасиловании нет. Сотрудники правоохранительных органов проверяют эту информацию. Ранее в МВД говорили о том, что по предварительной версии, причиной бойни мог стать конфликт между сверстниками.

Одногруппники юноши охарактеризовали его, как тихого и спокойного парня.

"Пришел в колледж с ружьем, начал стрелять. Никто не трогал его", – пишет телеграм-канал Mash.

Однако РИА Новости рассказали другую возможную причину стрельбы. По словам первокурсника колледжа, над юношей издевались сверстники.

"В группе его гнобили... Перестрелку он начал на улице", – заявил студент.

Эту же информацию подтвердил бывший ученик колледжа телеграм-каналу "Подъем", добавив, что стрелка сильно гнобили.

Инцидент произошел 14 ноября колледже Благовещенска строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Два человека, в том числе стрелок, погибли, еще трое ранены.

По информации телеграм-канала Baza, парень приобрел ружье легально, объяснив родственникам это тем, что увлекся охотой. Сообщается, что семья у студента благополучная – мать, отчим и младший брат. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Белоруссия поставила главное условие объединения с Россией

Сторонам требуется согласовать 31 дорожную карту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей