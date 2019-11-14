Мэтр умер на 86-м году жизни

Живописец и режиссер Владимир Артыков скончался в Москве у себя дома. Об этом рассказал журналистам осведомленный источник. Причина смерти не сообщается.

Как пишет агентство "Москва", Артыков был членом Российской академии художеств, его работы выставлены в Третьяковской галерее. Живописец популярен за границей, его работы любят в США, Британии, Норвегии и других странах. Он снял ряд документальных фильмов.