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Скончался известный российский художник

Мэтр умер на 86-м году жизни

Живописец и режиссер Владимир Артыков скончался в Москве у себя дома. Об этом рассказал журналистам осведомленный источник. Причина смерти не сообщается.

Как пишет агентство "Москва", Артыков был членом Российской академии художеств, его работы выставлены в Третьяковской галерее. Живописец популярен за границей, его работы любят в США, Британии, Норвегии и других странах. Он снял ряд документальных фильмов. 

Полина ИВАНОВА

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