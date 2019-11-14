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Известного спортсмена застрелили в Москве

Известного спортсмена застрелили в Москве
Фото: www.globallookpress.com
Рекордсмена по скорости нанесения ударов нашли около его машины

В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян.

Тело спортсмена нашел местный житель вечером на Нахимовском проспекте возле автомобиля Боляна, сообщает "Московский комсомолец". Преступники обстреляли стоящую на парковке машину, спортсмен погиб на месте, передает Telegram-канал Mash.

Глава Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций и Департамента спорта Всемирного армянского конгресса, 40-летний Ашот Болян достиг в тайском боксе больших высот. Спортсмен является трехкратным чемпионом мира по тайскому боксу и 17-кратным чемпионом в различных международных турнирах. Ашот Болян также поставил уникальный рекорд по скорости нанесения ударов: за секунду он произвел 11 ударов, восемь из которых руками и три ногами.

Карина СИРАЗОВА

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