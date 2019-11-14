У мальчика произошел разрыв аневризмы

В Хабаровске произошел страшный случай – 11-летний ученик умер в школе. Как рассказали очевидцы, мальчик, которому стало плохо еще до начала уроков, закричал, схватил руками голову и упал на пол.

Как пишет ТАСС, вероятно, школьник умер от разорвавшейся аневризмы, но точную причину смерти установит экспертиза. В местном Минздраве выяснили, что он регулярно проходил осмотры у врачей, а скорая приехала быстро, но медикам не удалось его спасти, передают "Аргументы и факты".