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В Новой Москве сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в вандализме. Об этом сообщили журналистам представители пресс-службы столичного главка МВД РФ.
Как пишет портал Life.ru, из-за действий мужчины, разбрызгавшего серную кислоту, пострадала 63-летняя пенсионерка.
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