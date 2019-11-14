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В Башкирии произошел вопиющий случай – неизвестный мужчина надругался над 10-летней девочкой в Уфе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК РФ.
Как говорится в сообщении ведомства, подозреваемый растлил школьницу в подъезде дома, когда она ждала лифт. Девочка запомнила злоумышленника и описала его внешность сотрудникам правоохранительных органов.
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