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В Уфе изнасиловали 10-летнюю девочку

Подозреваемого ищут по всему городу

В Башкирии произошел вопиющий случай – неизвестный мужчина надругался над 10-летней девочкой в Уфе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК РФ.  

Как говорится в сообщении ведомства, подозреваемый растлил школьницу в подъезде дома, когда она ждала лифт. Девочка запомнила злоумышленника и описала его внешность сотрудникам правоохранительных органов. 

Полина ИВАНОВА

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