Подозреваемого ищут по всему городу

В Башкирии произошел вопиющий случай – неизвестный мужчина надругался над 10-летней девочкой в Уфе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК РФ.

Как говорится в сообщении ведомства, подозреваемый растлил школьницу в подъезде дома, когда она ждала лифт. Девочка запомнила злоумышленника и описала его внешность сотрудникам правоохранительных органов.