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Россиянин с топором ворвался в школу

ЧП произошло на Урале

Мужчина беспрепятственно вошел в начальную школу с топором. Он спокойно миновал охрану. ЧП случилось в селе Махнево Свердловской области.

Пока россиянин, который, как выяснилось, находится под домашним арестом, разгуливал по коридорам, сотрудники вызвали полицию. Мужчину скрутили. К счастью, никто не пострадал.

"Официально он не работает, уже имеет условную судимость за кражу. В ходе расследования, возможно, будет назначено медицинское обследование на предмет состояния здоровья в связи с неадекватным поведением", – цитирует L!FE начальника пресс-службы областного ГУ МВД Валерия Горелых.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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