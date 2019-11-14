Загорелся склад

К этому моменту площадь пожара составила около 400 квадратных метров.

О возгорании в одноэтажном здании на Комсомольском площади сообщается на сайте столичного главка МЧС. По предварительным данным, людей в здании нет.

В Сети появилось видео, которое публикуют очевидцы.



"На место пожара прибыл пожарный поезд Октябрьской железной дороги", – отмечается в сообщении.

К 16:48 возгорание удалось локализовать.