Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

У площади трех вокзалов в Москве вспыхнул пожар

Загорелся склад

К этому моменту площадь пожара составила около 400 квадратных метров.

О возгорании в одноэтажном здании на Комсомольском площади сообщается на сайте столичного главка МЧС. По предварительным данным, людей в здании нет.

В Сети появилось видео, которое публикуют очевидцы.

"На место пожара прибыл пожарный поезд Октябрьской железной дороги", – отмечается в сообщении.

К 16:48 возгорание удалось локализовать.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Рано обрадовались: в Киеве передернули решение Германии по "Северному потоку – 2"

Российский газопровод вывели из-под ограничений Газовой директивы ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей