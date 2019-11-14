Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Вор в законе обокрал в Москве ребенка

Бандит похитил у девочки мобильный телефон

В Москве задержан вор в законе по прозвищу "Мамука", который на пару с подельником на остановке вытащил из кармана девочки мобильный телефон.

Как отмечает пресс-служба ГУ МВД России по городу, мужчин в возрасте 31 года и 57 лет задержали на Волгоградском проспекте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже, сообщает "Подмосковье сегодня". Похищенный телефон вернули ребенку.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Рано обрадовались: в Киеве передернули решение Германии по "Северному потоку – 2"

Российский газопровод вывели из-под ограничений Газовой директивы ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей