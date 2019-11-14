Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
390 новости
В Москве задержан вор в законе по прозвищу "Мамука", который на пару с подельником на остановке вытащил из кармана девочки мобильный телефон.
Как отмечает пресс-служба ГУ МВД России по городу, мужчин в возрасте 31 года и 57 лет задержали на Волгоградском проспекте.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже, сообщает "Подмосковье сегодня". Похищенный телефон вернули ребенку.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Российский газопровод вывели из-под ограничений Газовой директивы ЕС