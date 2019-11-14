Бандит похитил у девочки мобильный телефон

В Москве задержан вор в законе по прозвищу "Мамука", который на пару с подельником на остановке вытащил из кармана девочки мобильный телефон.

Как отмечает пресс-служба ГУ МВД России по городу, мужчин в возрасте 31 года и 57 лет задержали на Волгоградском проспекте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже, сообщает "Подмосковье сегодня". Похищенный телефон вернули ребенку.