Граждан РФ задержала Портовая служба Родоса

Двоих россиян подозревают в перевозке нелегальных мигрантов из Турции.

Их задержали еще 2 ноября на острове Родос, рассказали в посольстве РФ в Афинах ТАСС. Там отметили, что официально дипведомство никто не уведомлял о произошедшем.

Оно поддерживает связь с родственниками одного из арестованных. Его же жена обратилась в МИР РФ, уточняет FlashNord.







