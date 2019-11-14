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В Греции за решеткой держат туристов из России

Граждан РФ задержала Портовая служба Родоса

Двоих россиян подозревают в перевозке нелегальных мигрантов из Турции.

Их задержали еще 2 ноября на острове Родос, рассказали в посольстве РФ в Афинах ТАСС. Там отметили, что официально дипведомство никто не уведомлял о произошедшем.

Оно поддерживает связь с родственниками одного из арестованных. Его же жена обратилась в МИР РФ, уточняет FlashNord.



Ксения АНДРЕЕВА

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