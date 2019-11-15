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"Закопал в канаве": Крым ужаснуло жестокое убийство пятилетней девочки отчимом

"Закопал в канаве": Крым ужаснуло жестокое убийство пятилетней девочки отчимом
Фото: www.globallookpress.com
Подозреваемый сам заявил о пропаже ребенка

Пропавшую несколько дней назад в Крыму пятилетнюю девочку нашли мертвой. Тело было закопано в канаве, сообщил глава Раздольненского района Андрей Захаров.

"Девочку нашли, к сожалению, неживую, закопанной в канаве. Ее опознали",

цитирует Захарова ТАСС. Следствие подозревает в убийстве девочки ее отчима – возбуждено уголовное дело. 13 ноября мужчина сам обратился с заявлением о том, что ребенок пропал.

В процессе проведения исследований "была установлена причастность к исчезновению девочки ее отчима. А в ходе дальнейшего допроса он дал признательные показания в совершении убийства ребенка, изложив обстоятельства того страшного дня", сообщается на сайте Следственного комитета РФ по республике Крым и городу Севастополю. Далее мужчина сам указал, где спрятал тело девочки.

По версии следствия, после совершения преступления подозреваемый с целью создания себе алиби попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство, однако ему этого сделать не удалось. Тогда он сообщил в правоохранительные органы об исчезновении девочки.

Статья за убийство малолетнего предполагает до 20 лет лишения свободы. Другие обстоятельства преступления устанавливаются.

Карина СИРАЗОВА

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