Деньги на содержание брали у пенсионеров без их согласия

В одном из челябинских пансионатов пенсионеров содержат в нечеловеческих условиях. За последние три года существования дома престарелых там умерло около 50 человек.

Постояльцы попадали в дом престарелых без согласия и выбраться оттуда уже не могли. Также они не в курсе, кто проживает в их квартирах и кто получает их пенсию, сообщает Znak.com. В ходе внеплановой проверки, проведенной вчера, выявлены многочисленные грубые нарушения законодательства – плохая организация питания и антисанитария. Помещения не проветривались, а пожилых людей не выводили на прогулку и не меняли им подгузники, передает URA.RU.

"Так, в помещении столовой, например, на полу стояли ведра с едой, в спальне – матрасы вместо кроватей, грязь, тараканы",

– сообщила РИА "Новости" министр социальных отношений региона Ирина Буторина. Она уточнила, что всех 54 находившихся там пожилых людей перевезли в лечебные учреждения Челябинска, в здании никого не осталось.

При этом стоимость проживания каждого постояльца составляла 21 тысячу рублей в месяц. По версии следствия, средства брались из пенсионных накоплений стариков без их согласия. Возбуждено уголовное дело о производстве работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

