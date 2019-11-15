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В Москве внезапно исчезла известная актриса

В Москве внезапно исчезла известная актриса
Кадр из фильма "С любимыми не расставайтесь" (1979)
Мать Александра Носика оказалась на улице без телефона

Актриса Мария Стерникова пропала в Москве. Об этом сообщила ее сиделка, обратившись в полицию.

75-летняя артистка вышла на прогулку вместе с помощницей и собакой вечером 14 ноября. Мария Александровна исчезла недалеко от дома на Зоологической улице, когда сиделка актрисы отвлеклась на собаку. Своими силами Марию Александровну найти не удалось, сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что Стерникова страдает от болезни Альцгеймера, мобильного телефона у актрисы при себе не было. Поисками Марии Александровны занимается полиция.

Мария Стерникова – советская и российская актриса. Сыграла главные роли в киноповестях "Мимо окон идут поезда" и "Нежность". Бывшая супруга актера Валерия Носика, в браке с которым у них родился сын – актер и телеведущий Александр Носик.

Карина СИРАЗОВА

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Как мог Александр бросить свою маму...А сиделка на собаку...
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