Мать Александра Носика оказалась на улице без телефона

Актриса Мария Стерникова пропала в Москве. Об этом сообщила ее сиделка, обратившись в полицию.

75-летняя артистка вышла на прогулку вместе с помощницей и собакой вечером 14 ноября. Мария Александровна исчезла недалеко от дома на Зоологической улице, когда сиделка актрисы отвлеклась на собаку. Своими силами Марию Александровну найти не удалось, сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что Стерникова страдает от болезни Альцгеймера, мобильного телефона у актрисы при себе не было. Поисками Марии Александровны занимается полиция.

Мария Стерникова – советская и российская актриса. Сыграла главные роли в киноповестях "Мимо окон идут поезда" и "Нежность". Бывшая супруга актера Валерия Носика, в браке с которым у них родился сын – актер и телеведущий Александр Носик.