Как Алибасов: в Москве известный ученый выпил жидкость для прочистки труб

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Математик Олег Ивашев-Мусатов перепутал бутылку с ядовитым веществом для прочистки засоров с той, где была вода. Российский ученый повторил печальный опыт продюсера Бари Алибасова и глотнул отравы.
В результате мужчина оказался в реанимации, передает РЕН ТВ. По словам медиков, математик в тяжелом состоянии.
Официального подтверждения этих данных пока нет.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем