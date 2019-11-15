Как Алибасов: в Москве известный ученый выпил жидкость для прочистки труб

Мужчину экстренно увезли в реанимацию

Математик Олег Ивашев-Мусатов перепутал бутылку с ядовитым веществом для прочистки засоров с той, где была вода. Российский ученый повторил печальный опыт продюсера Бари Алибасова и глотнул отравы.

В результате мужчина оказался в реанимации, передает РЕН ТВ. По словам медиков, математик в тяжелом состоянии.

Официального подтверждения этих данных пока нет.