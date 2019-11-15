В Турции впал в кому ребенок из России

Нибиру
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Еще для одной российской семьи отдых в Турции мог закончиться трагически. К счастью, ребенка, который потерял сознание в бассейне отеля, удалось спасти.
Подросток впал в кому. За его жизнь двое суток боролись врачи солнечной республики. Затем – медики Подмосковья, которые поставили 13-летнего парня на ноги, говорится на сайте подмосковного Минздрава.
Доктора Ступинской больницы, в которую обратились родители пострадавшего, обнаружили у пациента неудовлетворительную работу одного легкого, уточняет "Подмосковье сегодня".
После проведенных в стенах медучреждения процедур, выздоровевшего подростка выписали.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем