В Турции впал в кому ребенок из России

Подросток потерял сознание в бассейне

Еще для одной российской семьи отдых в Турции мог закончиться трагически. К счастью, ребенка, который потерял сознание в бассейне отеля, удалось спасти.

Подросток впал в кому. За его жизнь двое суток боролись врачи солнечной республики. Затем – медики Подмосковья, которые поставили 13-летнего парня на ноги, говорится на сайте подмосковного Минздрава.

Доктора Ступинской больницы, в которую обратились родители пострадавшего, обнаружили у пациента неудовлетворительную работу одного легкого, уточняет "Подмосковье сегодня".

После проведенных в стенах медучреждения процедур, выздоровевшего подростка выписали.