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В Турции впал в кому ребенок из России

Подросток потерял сознание в бассейне

Еще для одной российской семьи отдых в Турции мог закончиться трагически. К счастью, ребенка, который потерял сознание в бассейне отеля, удалось спасти. 

Подросток впал в кому. За его жизнь двое суток боролись врачи солнечной республики. Затем – медики Подмосковья, которые поставили 13-летнего парня на ноги, говорится на сайте подмосковного Минздрава. 

Доктора Ступинской больницы, в которую обратились родители пострадавшего, обнаружили у пациента неудовлетворительную работу одного легкого, уточняет "Подмосковье сегодня"

После проведенных в стенах медучреждения процедур, выздоровевшего подростка выписали. 

Ксения АНДРЕЕВА

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