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На Украине схватили главаря террористов

По версии СБУ, задержан один из руководителей запрещенной в России организации

На Украине заявли о поимке одного из лидеров террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Как сообщается в Facebook СБУ, задержан гражданин Грузии Аль Бара Шишани.

Его схватили в результате совместной спецоперации, в которой были задействованы украинские и грузинские силовики, а также Центральное разведывательное управление США в Киевской области. Известно, что террорист въехал в Незалежную по поддельному паспорту прошлым летом и "продолжал координировать деятельность" запрещенной на территории Российской Федерации организации.

Схваченный, по версии Киева, боевик находится под экстрадиционным арестом, проверяется его причастность к совершенным на Украине преступлениям. 

Ксения АНДРЕЕВА

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