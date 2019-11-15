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На Украине заявли о поимке одного из лидеров террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Как сообщается в Facebook СБУ, задержан гражданин Грузии Аль Бара Шишани.
Его схватили в результате совместной спецоперации, в которой были задействованы украинские и грузинские силовики, а также Центральное разведывательное управление США в Киевской области. Известно, что террорист въехал в Незалежную по поддельному паспорту прошлым летом и "продолжал координировать деятельность" запрещенной на территории Российской Федерации организации.
Схваченный, по версии Киева, боевик находится под экстрадиционным арестом, проверяется его причастность к совершенным на Украине преступлениям.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем