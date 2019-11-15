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В Москве загорелась гостиница "Космос"

Более ста человек эвакуировали

Пожар вспыхнул на четвертом этаже. Там на балконе загорелся утеплитель.

Из гостиницы вывели 105 человек. Пострадавших нет. Возгорание было небольшим – 1 квадратный метр. Его быстро потушили. Причины пожара пока не известны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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