В Москве загорелась гостиница "Космос"

Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
391 новости
Пожар вспыхнул на четвертом этаже. Там на балконе загорелся утеплитель.
Из гостиницы вывели 105 человек. Пострадавших нет. Возгорание было небольшим – 1 квадратный метр. Его быстро потушили. Причины пожара пока не известны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем