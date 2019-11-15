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В Коми школьники за игрой наткнулись на мертвеца

Труп пропавшего без вести мужчины лежал в заброшенном доме

ЧП произошло под Ухтой. Обнаружив труп, ребята побежали к женщине, которая в это время шла по улице.

Она вызвала полицию. Оказалось, что детвора наткнулась на тело 33-летнего жителя Пермского края. 

В конце сентября приехавший на заработки мужчина пропал без вести. Его безуспешно искала полиция. К поискам подключились волонтеры. 

По предварительной информации, смерть вахтовика наступила от внезапной остановки сердца, передает FlashNord со ссылкой на следственный отдел по Ухте регионального СУ СКР.

Однако окончательное решение будет принято после доследственной проверки. 

Ксения АНДРЕЕВА

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