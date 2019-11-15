"Откинуло на 5 метров": школьника сбили на переходе

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В Видном водитель сбил мальчика на пешеходном переходе. Десятилетний ребенок переходил дорогу по зебре, когда на него налетела иномарка. От удара мальчика отлетел на несколько метров.
"Мальчика откинуло метров на пять от зебры, причем его перевернуло в полете", – рассказывает очевидец.
Как сообщает "Подмосковье сегодня", прибывшие на место аварии медики диагностировали у школьника сотрясения мозга и множественные ушибы.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем