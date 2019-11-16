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Американский пограничник подстрелил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник подстрелил россиянина на границе с Мексикой
Фото: www.globallookpress.com
Гражданин РФ устроил драку с американцем

СМИ сообщили, что россиянин якобы пытался незаконно попасть в США из Мексики. В результате в него выстрелил пограничник во время задержания из-за того, что завязалась драка. Сотрудник Погранично-таможенной службы Роберт Дэниелс подтвердил, что у задержанного оказался паспорт РФ.

Раненого доставили в больницу города Гудиер в штате Аризона. Как сообщают РИА Новости, Дэниелс не уточнил, какого рода травму получил россиянин и сколько времени ему придется провести под присмотром врачей. Впрочем, его состояние оценивается как стабильное и не ухудшается. Вскоре его допросят.

В генеральном консульстве России в Хьюстоне уточнили имя россиянина. Дипломаты на своей странице в Twitter отметили, что намерены сделать все, чтобы получить к нему доступ. 

Полина ИВАНОВА

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