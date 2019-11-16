Эксперт возвращался из рабочей поездки, когда ему стало плохо

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев скоропостижно скончался на 42-м году жизни в ночь на 16 ноября в поезде Тамбов-Москва. В момент смерти рядом с известным экспертом-политологом находилась его помощница Алина Жестовская.

Позже девушка подтвердила в Facebook, что лидер общественно-политического движения "Новая Россия" ушел из жизни. Как выяснил телеграмм-канал Mash, Исаеву, который в последнее время строил карьеру в политике, стало плохо. По предварительной версии, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность и остановка сердца. Медики, прибывшие на ближайшую станцию Узуново, уже не могли ему помочь.

СК РФ начал проверку по факту смерти политолога, однако следователи не нашли криминальный характер трагедии. Об этом РИА Новостям сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.

Новость о смерти Исаева шокировала его коллег. Телеведущий Артем Шейнин охарактеризовал политолога в разговоре с журналистами телеканала "Звезда", как человека с беспокойной душой. Телеведущий Владимир Соловьев, в программах которого часто появлялся эксперт, отметил, что тот никогда не жаловался на здоровье.

"У нас с Никитой взгляды отличались, но мы общались и общались со взаимной симпатией. Когда умирает 41-летний умный, талантливый, успешный человек, это всегда печально", – сказал Соловьев изданию URA.RU.