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Бойня в Подмосковье: водитель убил пешехода за переход дороги на "красный"

Жесть в Подмосковье: водитель убил пешехода за переход дороги на "красный"
Фото: mosobl.sledcom.ru
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68-летний водитель напал на пешехода с ножом из-за того, что тот мешал ему проехать.

43-летний мужчина переходил дорогу на красный свет, пишет РЕН ТВ. Это не понравилось водителю внедорожника. На кадрах, которые появились в Сети, видно, как пожилой мужчина ударил пешехода ножом в шею и уехал. Мужчина упал прямо посреди дороги. ЧП случилось на улице Коминтерна накануне днем.

Видео публикует телеграм-канал RT. В сообщении отмечается, что пешеход пытался перейти трассу в неположенном месте.

Водителя уже задержали, говорится на сайте ГСУ СК по Московской области. Следователи завели против пенсионера уголовное дело.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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КЛАСС...скоро все новости можно будет публиковать в рубрике " О животных "...то руки отрубят ... то сьедят........то убьют ...
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