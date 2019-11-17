Кровавая разборка в Мытищах попала на видео

68-летний водитель напал на пешехода с ножом из-за того, что тот мешал ему проехать.

43-летний мужчина переходил дорогу на красный свет, пишет РЕН ТВ. Это не понравилось водителю внедорожника. На кадрах, которые появились в Сети, видно, как пожилой мужчина ударил пешехода ножом в шею и уехал. Мужчина упал прямо посреди дороги. ЧП случилось на улице Коминтерна накануне днем.

Видео публикует телеграм-канал RT. В сообщении отмечается, что пешеход пытался перейти трассу в неположенном месте.

Водителя уже задержали, говорится на сайте ГСУ СК по Московской области. Следователи завели против пенсионера уголовное дело.