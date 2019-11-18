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ЧП случилось на северо-западе столицы. Пожар начался на складе с газовым оборудованием, который находится на улице Маршала Прошлякова. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.
"Виден черный дым и слышны взрывы",
– говорится в сообщении.
К этой минуте площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Огонь может перекинуться на соседние здания. Пожарные уже прибыли на место. Сведений о пострадавших не поступало.
"По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было подтверждено открытое горение в складском помещении", – сообщается на сайте столичного главка МЧС.
Пожару присвоили второй ранг сложности, отмечает сайт телеканала "360".
По последним данным, площадь возгорания выросла до 600 квадратов.
К 10:43 пожар удалось локализовать, сообщают спасатели. Спустя 15 минут огонь потушили.
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