Загорелся склад с газовым оборудованием

ЧП случилось на северо-западе столицы. Пожар начался на складе с газовым оборудованием, который находится на улице Маршала Прошлякова. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.

"Виден черный дым и слышны взрывы",

– говорится в сообщении.

К этой минуте площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Огонь может перекинуться на соседние здания. Пожарные уже прибыли на место. Сведений о пострадавших не поступало.

"По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было подтверждено открытое горение в складском помещении", – сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Пожару присвоили второй ранг сложности, отмечает сайт телеканала "360".

По последним данным, площадь возгорания выросла до 600 квадратов.

К 10:43 пожар удалось локализовать, сообщают спасатели. Спустя 15 минут огонь потушили.