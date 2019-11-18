Пьяный таксист протаранил частный дом в Подмосковье

Участок, находящийся на повороте, не в первый раз становится "жертвой" водителей

Под Дмитровом водитель такси на большой скорости протаранил забор и въехал в частный дом. Сообщается, что автолюбитель был пьян, поэтому не справился с управлением. В результате повреждена металлическая изгородь, на доме видна трещина, а газовый счетчик и трубы нужно заменить.

"На скорости пьяный водитель вылетел с трассы, заворачивая, перевернулся на крышу и снес все на своем пути. После этого он вышел и начал сам снимать все на камеру и смеяться",

– цитирует слова очевидца "Подмосковье сегодня".

Местные жители подтвердили, что участок на повороте не в первый раз становится "жертвой" неосторожных водителей.