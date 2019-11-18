В Астрахани двое пьяных мужчин обрушили балкон

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В Астрахани с четвертого этажа рухнул балкон вместе с двумя мужчинами. Один из них погиб, второй находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Происшествие случилось днем 17 ноября в Ленинском районе города, сообщает сайт Следственного управления СК РФ по Астраханской области. Перед тем как балкон обрушился, мужчины там выпивали, а затем начали драться, что и могло стать причиной трагедии, передает Ast-news.
Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, в том числе проверяет и работу управляющей компании, которая отвечает за состояние дома, сообщает "360".
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