В Астрахани двое пьяных мужчин обрушили балкон

Один из них скончался

В Астрахани с четвертого этажа рухнул балкон вместе с двумя мужчинами. Один из них погиб, второй находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Происшествие случилось днем 17 ноября в Ленинском районе города, сообщает сайт Следственного управления СК РФ по Астраханской области. Перед тем как балкон обрушился, мужчины там выпивали, а затем начали драться, что и могло стать причиной трагедии, передает Ast-news.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, в том числе проверяет и работу управляющей компании, которая отвечает за состояние дома, сообщает "360".