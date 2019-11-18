Женщина ударила мужчину ножом в грудь

В Мурманске в одном из общежитий местная жительница убила сожителя. Россиянка совершила преступление, будучи пьяной. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК РФ.

Женщина, как пишет агентство FlashNord, сама пришла в полицию и призналась в нападении, добавив, что сделала это из ревности. Против мурманчанки возбудили уголовное дело, теперь ей может грозить до 15 лет тюрьмы.