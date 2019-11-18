Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Россиянка убила сожителя из ревности

Женщина ударила мужчину ножом в грудь

В Мурманске в одном из общежитий местная жительница убила сожителя. Россиянка совершила преступление, будучи пьяной. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК РФ.

Женщина, как пишет агентство FlashNord, сама пришла в полицию и призналась в нападении, добавив, что сделала это из ревности. Против мурманчанки возбудили уголовное дело, теперь ей может грозить до 15 лет тюрьмы. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Цирк на льду": немецкая фигуристка унизила российских спортсменок

Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей