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В Мурманске в одном из общежитий местная жительница убила сожителя. Россиянка совершила преступление, будучи пьяной. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК РФ.
Женщина, как пишет агентство FlashNord, сама пришла в полицию и призналась в нападении, добавив, что сделала это из ревности. Против мурманчанки возбудили уголовное дело, теперь ей может грозить до 15 лет тюрьмы.
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