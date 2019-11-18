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Убитая горем мать сообщила подробности об исчезнувшей журналистке в Москве

Убитая горем мать сообщила подробности об исчезнувшей журналистке в Москве
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
Девушка не объявляется дома уже несколько дней

Вторые сутки в Москве разыскивают редактора агентства "Интерфакс". Накануне, 17 ноября, девушка пошла в храм и не вернулась.

Отправляясь на воскресную службу, она не взяла с собой документов с деньгами. Но главное – она оставила дома мобильный телефон, передает Life.ru.  

Коллега журналистки рассказал о разговоре с ее мамой. Убитая горем женщина написала сообщение поздней ночью с номера дочери о ее исчезновении, предупредив таким образом, что та не выйдет на работу.  

"Неизвестно, что и как. Просили ее маму держать нас в курсе. Пока никакой информации не поступает", – цитирует коллегу пропавшей РИА "Новости". 

Известно, что журналистка – нечастая гостья в храме, отмечает "URA.RU". Пока никакой информации о ее судьбе нет, передает НСН. Поиски продолжаются. 

Ксения АНДРЕЕВА

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