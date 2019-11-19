Жестоко расправившегося с подругой мужчину осудили на 18 лет

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Суд Подольска приговорил 55-летнего мужчину к 18 годам лишения свободы. Житель Подмосковья был признан виновным в изнасиловании и убийстве своей подруги.
Как сообщает "Подмосковье сегодня", летом 2018 года мужчина решил поговорить со своей подругой. Знакомые начали ссориться. Тогда преступник изнасиловал и задушил жертву, после обокрал ее и скрылся.
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