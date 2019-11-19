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Жестоко расправившегося с подругой мужчину осудили на 18 лет

Жестоко расправившегося с подругой мужчину осудили на 18 лет
Фото: pixabay.com
До этого преступник уже был неоднократно судим

Суд Подольска приговорил 55-летнего мужчину к 18 годам лишения свободы. Житель Подмосковья был признан виновным в изнасиловании и убийстве своей подруги.

Как сообщает "Подмосковье сегодня", летом 2018 года мужчина решил поговорить со своей подругой. Знакомые начали ссориться. Тогда преступник изнасиловал и задушил жертву, после обокрал ее и скрылся.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Какая тяжёлая жизнь ...детей наплодила детей и настроила против отца. ..а ееося покинул своих детей и включил станок печатания денег. Валерия обыкновенная женщина и даже красотой не блещет. А выдают возраст зрелой женщины .. и какая то очень злая
Гость
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Как вы уже достали своими оправдания и .. нарожала трое детей с теперьа теперь на своего мужа грязь поливает
Гость
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Как же она пела?
Гость
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Ну и тегает она тяжести,и что?уже не знают,что выставить в интернет,обычная фигура,что уж так её восхваляет ёёёёёсиксик
Гость
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как обычно ... представлена позиция только самки. Причина агрессии самца могла быть разной от того что самка прибегала к жесткому психологическому насилию до занятие оральным сексом с соседом и жесткой манипуляции детьми. Мы же ничего не знаем.
Факт остался фактом баба теперь РСП, дети без отца, шрек- алень в стойле.
Все по классике.
ps-
не одобряю насилие, так же как и баб уничтоживших своих муже и оставивших детей без отца.
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